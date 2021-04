Agrupamento de Escolas e EPT divulgam oferta formativa em conjunto

O Agrupamento de Escolas de Trancoso (AET) e a Escola Profissional de Trancoso (EPT) vão fazer a divulgação conjunta da oferta formativa para o próximo ano letivo de 2021/2022.

Segundo as direções dos dois estabelecimentos de ensino, a ação baseia-se na «cooperação estratégica que tem vindo a consolidar-se ao longo dos últimos anos e a materializar-se em várias iniciativas pedagógicas em parceria». Assim, nos próximos meses serão realizadas ações de divulgação dos cursos profissionais de nível IV da EPT e dos cursos científico-humanísticos do AET no espaço do concelho de Trancoso e concelhos limítrofes. A campanha, subordinada ao tema “Trancoso: estudar com qualidade, viver com qualidade”, é apoiada pela autarquia e destina-se a «afirmar Trancoso como um concelho de referência no que diz respeito à Educação no contexto geográfico do Norte da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela».