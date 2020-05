Câmara do Sabugal já distribuiu 55 cabazes alimentares a famílias carenciadas

A Câmara do Sabugal já distribuiu 55 cabazes com géneros alimentares por famílias carenciadas do concelho devido à pandemia da Covid-19.

Segundo a autarquia raiana, os beneficiários estão «devidamente sinalizadas e apoiadas» pelo serviço de Ação Social do município e a iniciativa integra o programa “Covid-19 Sabugal Solidário”. «Com esta intervenção pretende-se, sobretudo, apoiar as famílias cujo rendimento durante o período de emergência seja afetado», justifica a edilidade em comunicado divulgado esta quarta-feira.

A Câmara revela também que por causa da pandemia surgiram «novas situações de carência socioeconómica e de vulnerabilidade ao nível da saúde, cuja intervenção da Ação Social foi acionada de modo a fazer face às necessidades das respetivas famílias».