Produção de cereja com prejuízo de 8 milhões de euros no Fundão

A quebra da produção de cereja do Fundão devido ao mau tempo vai resultar este ano num prejuízo direto de cerca de 8 milhões de euros, alertou o presidente do município na segunda-feira, à margem da apresentação da campanha de promoção deste ano.

«Em anos normais, a componente “pura e dura” da comercialização de cereja pode andar na casa dos 12/ 13 milhões de euros, pelo que podemos estar a falar de cerca de oito milhões de euros de perda, o que é uma redução muito significativa», afirmou Paulo Fernandes. Segundo o autarca, as condições meteorológicas «muito adversas», com neve e chuva, entre finais de março e início de abril, provocaram perdas da «ordem dos 70 por cento», pelo que a produção desta campanha estará reduzida «a pouco mais de duas mil toneladas, quando noutros anos ronda as sete mil». O impacto económico desta situação num concelho onde a cereja gera habitualmente um retorno de mais de 20 milhões de euros para produtores e comercializadores será um dos temas a abordar na visita que a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, deverá fazer ao concelho no dia 22.

Este ano a campanha “Cereja do Fundão 2020” vai apostar no marketing digital para continuar a alargar a notoriedade e a rentabilização deste produto. Entre as novidades está um serviço de entregas ao domicílio em todo o país, que será lançado para minimizar os impactos que o coronavírus possa ter nos mercados. As encomendas poderão ser feitas por email ou através da loja online, redes sociais e de uma linha telefónica, a partir de um limite mínimo de dois quilos. Também está programada para 10 de junho uma ação de distribuição de cerejas nas cantinas dos hospitais da Beira Interior (Guarda, Covilhã e Castelo Branco) e outros sete apontados pela Direção-Geral da Saúde como as unidades de primeira linha no combate à Covid-19. Esta sexta-feira realiza-se o habitual leilão online que marcará simbolicamente o início da campanha deste ano.

O concelho da Cova da Beira é considerado o principal produtor deste fruto a nível nacional e, em março, viu a Comissão Europeia reconhecer a “Cereja do Fundão” como produto de Indicação Geográfica Protegida.