A Câmara de Pinhel iniciou na quarta-feira à distribuição de máscaras reutilizáveis a toda a população do concelho.

A entrega vai prosseguir nos próximos dias e está a ser feita porta a porta por funcionários do município, sendo distribuída uma máscara por pessoa, acompanhada de um folheto com as devidas recomendações de uso e de limpeza/ higienização.