CCDRC: 2 milhões de euros para contratar recursos humanos para IPSS e serviços de saúde

O Programa Centro 2020 disponibiliza dois milhões de euros do Fundo Social Europeu (FSE) para apoiar as instituições da região no combate à pandemia da Covid-19.

Trata-se de uma medida de «caráter extraordinário e temporário» para reforço de recursos humanos em serviços de saúde, hospitais, estruturas residenciais ou serviços de apoio domiciliário para pessoas idosas e pessoas com deficiência ou incapacidade. O objetivo é financiar a contratação de desempregados, trabalhadores com contrato de trabalho suspenso ou horário de trabalho reduzido ou com contratos de trabalho a tempo parcial, bem como estudantes, designadamente do ensino superior, e formandos, preferencialmente de áreas relacionadas com os projetos. Estes apoios são operacionalizados através do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), introduzindo um regime extraordinário de majoração das bolsas mensais dos “Contrato emprego-inserção” (CEI) e “Contrato emprego-inserção+” (CEI+) em projetos realizados nestas instituições.