Câmara de Gouveia prolonga redução de 50 por cento na fatura da água e saneamento

A Câmara de Gouveia decidiu manter a redução do valor da fatura da água, saneamento e resíduos a pagar pelos munícipes e empresas nos meses de maio e junho devido à pandemia da covid-19.

A medida tinha sido anunciada em março para aplicação em abril, mas o município deliberou manter esta redução/isenção «uma vez que as condições que motivaram inicialmente esta medida de apoio se mantêm, em resultado da pandemia». Assim, em maio e junho mantém-se a redução de 50 por cento no valor das faturas da água, saneamento e resíduos para todos os munícipes e empresas do concelho.

Já os denominados “consumidores protegidos” beneficiam de uma redução de 100 por cento. Trata-se de pessoas singulares e reformados que aufiram um rendimento mensal igual ou inferior ao salário mínimo nacional, e jovens com idade até 25 anos, nos termos do Regulamento Municipal de Taxas, Tarifas e outras receitas do município serrano.