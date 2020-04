25 de Abril: BE propõe comemorações com programa online na Guarda

O grupo municipal do Bloco de Esquerda (BE) da Guarda propôs ao presidente da Câmara que o 25 de Abril seja comemorado com um programa online, uma vez que as atividades presenciais não se podem realizar devido à pandemia da Covid-19.

Em nota enviada a O INTERIOR, o deputado Marco Loureiro sugere que o município dê a possibilidade a todos os partidos representados na Assembleia Municipal de gravarem «um pequeno discurso/ mensagem», tal como o presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro, e a presidente da Assembleia Municipal, Cidália Valbom, e que os mesmos sejam divulgados nos sítios digitais da autarquia e enviados à comunicação social. O BE também propõe a realização do festival online “25 de Abril Sempre” com bandas locais que desejem participar voluntariamente na efeméride. «A ser seguido este modelo, a autarquia guardense teria um custo financeiro muito reduzido e as bandas da região, os partidos políticos, o executivo camarário e todos os guardenses teriam oportunidade de se associarem a uma comemoração que deve ser de todos e para todos», justifica Marco Loureiro.