Câmara de Foz Côa lança apoio de 100 mil euros para empresas e empresários do concelho

O município de Vila Nova de Foz Côa vai atribuir um apoio extraordinário de 100 mil euros para a economia local por causa da crise provocada pela pandemia.

«Tendo em vista a mitigação dos efeitos nefastos desta crise em termos económicos, o município criou um regulamento com vista a atribuir um apoio extraordinário a empresas e empresários em nome individual com atividade sediada no concelho, que tenham por objeto a prática de atos de comércio e tenham tido perdas significativas de faturação, resultantes da pandemia», adianta a autarquia em comunicado.

O Programa Municipal de Apoio à Recuperação da Atividade Económica no âmbito da Pandemia Covid-19 é constituído com recursos próprios do município, segundo o qual o prazo para apresentação de candidaturas tem o início às 0 horas de 15 de março e termina às 23h59 de 15 de abril, por email. Já as candidaturas presenciais podem ser apresentadas até às 17 horas de 15 de abril.

O programa extinguir-se-á quando o valor dos apoios concedidos esgote a sua dotação. Os apoios serão concedidos por ordem de entrada das candidaturas.