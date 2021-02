19 postos territoriais da GNR suspensos temporariamente na Beira Interior

A GNR suspendeu temporariamente o funcionamento de nove postos territoriais no distrito da Guarda e de dez no distrito de Castelo Branco devido à situação pandémica e à reposição do controlo de fronteiras terrestres.

Com suspensão diária estão os postos de atendimento reduzido (PAR) de Freixedas e Pínzio (Pinhel), Freixo de Numão (Vila Nova de Foz Côa), Miuzela (Almeida) e Vila Nova de Tazem (Gouveia), vigorando apenas ao fim de semana em Loriga e Paranhos da Beira (Seia), Soito (Sabugal) e Vila Franca das Naves (Trancoso). Segundo o Comando Territorial da Guarda, esta opção permitiu a transferência temporária de 47 militares para os postos sede de Agrupamento. A medida teve «como pressuposto as circunstâncias particulares e excecionais que o país atravessa, em especial a reposição do controlo de fronteiras terrestres», justifica a GNR, adiantando que a mesma vigorará enquanto for «absolutamente necessário» e que a atividade normal regressará «logo que possível».

No distrito de Castelo Branco a suspensão abrange os postos territoriais de Unhais da Serra e Paul (Covilhã), da Soalheira (Fundão), de Mata, Cebolais de Cima e Malpica do Tejo (Castelo Branco), Monsanto, Ladoeiro e Rosmaninhal (Idanha-a-Nova) e Cernache do Bonjardim (Sertã). Com isto, 43 militares foram temporariamente transferidos para os postos sede de Agrupamento.