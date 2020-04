Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo divulga medidas implementadas por causa do coronavírus

O município de Figueira de Castelo Rodrigo divulgou esta quarta-feira as medidas implementadas no âmbito da luta contra a pandemia da Covid-19 nas últimas semanas. Na terça-feira tinham sido os vereadores do PSD a anunciar as suas propostas de atuação no concelho.

Entre as ações desenvolvidas pela autarquia presidida por Paulo Langrouva está, entre outras a disponibilização de «alertas regulares» nas redes sociais e plataformas online tendo por base as orientações da Direção-Geral da Saúde, de telefonemas para as farmácias para sinalizar utentes com necessidade de medicamentos e a implementação do serviço de entrega de medicamentos ao domicílio no concelho.

Em curso está também a recolha de encomendas e entrega de bens alimentares de primeira necessidade a quem contacte o município para esse fim. A Câmara instalou ainda uma estrutura provisória de apoio especial no Centro de Saúde, complementada com uma unidade móvel «cedida por um prestador médico» do concelho, e está a colaborar com a Plataforma de Ciência Aberta na construção de viseiras de proteção para serem entregues aos profissionais de saúde do território.

O município adquiriu entretanto 250 viseiras de proteção para as instituições em serviço de emergência, criou uma linha de apoio psicológico e o Banco de Voluntariado, tendo decidido prorrogar os prazos de pagamento da água «por tempo indeterminado», com garantia de não corte e sem penalizações adicionais, e garantido o pagamento «a todos os fornecedores». A manutenção da cantina social, a disponibilização online de programas de exercício físico e das férias da Páscoa são outras das medidas concretizadas.