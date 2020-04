CHUCB cria novas linhas de apoio psicológico

O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) anunciou hoje que criou linhas de contacto direto para apoio pscológico/psiquiátrico, através das quais será possível realizar consultas à distância.

Uma das linhas destina-se a profissionais de saúde e seus familiares, e foi criada por se tratar de «um grupo de trabalhadores que apresenta elevado risco de infeção e perturbação emocional, devido ao tipo de cuidados prestados em ambiente hospitalar e aos altos níveis de stress, a que estão sujeitos», segundo o CHUCB. A linha também pode ser utilizada por «médicos do ACES Cova da Beira, para consultadoria na área, a respeito de doentes que acompanhem e careçam do mesmo tipo de orientação», lê-se ainda na nota enviada hoje às redações.

A linha de apoio (924 364 360) está disponível todos os dias úteis, das 9h às 17h, mas carece de marcação prévia, que pode ser feita através do e-mail psiqchcbcovid@gmail.com.

Além desta linha o CHUCB criou uma outra, dirigida a crianças e adolescentes, para promover a saúde mental num período que obriga ao isolamento social. Esta linha de apoio é «dinamizada pela

equipa de Pedopsiquiatria do CHUCB» e está «disponível todos os dias da semana, entre as 09h00 e as 12h00, através do número 969 111 031», de acordo com centro hospitalar.