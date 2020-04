Câmara da Mêda aprova redução em 30 por cento da fatura da água

A Câmara da Mêda vai diminuir em 30 por cento as faturas da água de todos os consumidores nos meses de abril, maio e junho para minorar os efeitos da crise causada pela Covid-19.

Num edital publicado esta sexta-feira no site da autarquia, o presidente Anselmo Sousa refere que a deliberação foi tomada na última reunião do executivo. O município decidiu ainda isentar do pagamento da fatura da água, saneamento e resíduos sólidos, durante o mesmo período, as Instituições Particulares de Solidariedade Social, empresas, comércios e serviços do concelho «que estão encerrados ou em serviços mínimos, a requerimento dos interessados».