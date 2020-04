Apenas um novo infetado com Covid-19 nas últimas 24 horas na área da ULS da Guarda

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda registou nas últimas 24 horas mais uma pessoa infetada com Covid-19, havendo no total 213 casos na área de influência desta unidade hospitalar que serve 13 concelhos do distrito da Guarda.

Segundo o relatório da situação epidemiológica desta sexta-feira, o novo infetado foi testado na Guarda, que conta agora com 19 casos. Não houve alterações nos restantes concelhos: Almeida (7), Celorico da Beira (7), Figueira de Castelo Rodrigo (2), Fornos de Algodres (3) Gouveia (19), Pinhel (26), Trancoso (22) e Vila Nova de Foz Côa (92).

Sem registos continuam a Mêda e o Sabugal, enquanto o número de óbitos (12) tem permanecido inalterado nos últimos três dias.

A ULS revela ainda que nas últimas 24 horas houve 40 doentes recuperados – o número mais elevado das últimas semanas –, 26 internados, três dos quais três nos cuidados intensivos, e 135 em domicílio. Há igualmente 730 contactos em vigilância. Já o número de profissionais de saúde infetados subiu para 12, mais dois que no dia anterior.