Cães fechados dentro de carro na Mêda valem multa de 150 euros à proprietária

A GNR deteve uma mulher de 46 anos no concelho da Mêda por maus-tratos a animais de companhia na passada segunda-feira.



Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção aconteceu na sequência de uma denúncia que dava conta de que um veículo, com dois cães de grande porte no interior e «com os vidros completamente embaciados», estava estacionado há cerca de uma hora. Os militares do posto local conseguiram localizar e identificar a proprietária, que acabou por retirar os animais, aos quais foi dada água de imediato.

O veterinário municipal confirmou que os canídeos estavam bem de saúde. A mulher foi presente ao Tribunal Judicial de Foz Côa, que lhe aplicou uma multa de 150 euros.