David Rodrigues 12º no Nacional de Rampa

O guardense David Rodrigues foi 12º no Campeonato Nacional de Rampa, disputado no domingo em Miranda do Corvo (Coimbra).

O ciclista da RP-Boavista cumpriu a crono-escalada de três quilómetros da categoria de elite em 9m31s, mais de 1m11s que o vencedor da prova, Joni Brandão. O chefe de fila da Efapel confirmou o favoritismo e precisou de 8m20s para concluir a subida, deixando o segundo classificado, Jorge Magalhães (W52-FC Porto), a mais de 12 segundos.

Joaquim Silva (Miranda-Mortágua) fechou o pódio, a 19 segundos do campeão. Inicialmente estavam previstos percursos diferentes em função da categoria etária, mas o prolongamento da situação de alerta, devido a risco de incêndio, obrigou a que todos os ciclistas tivessem de completar apenas três quilómetros.

Na prova de elite amador destaque para o sexto lugar de Diogo Monteiro, do CCDR Colmeal da Torre (Belmonte), em 9m52s, enquanto o colega de equipa David Gonçalves foi oitavo (10m13s).