Belmonte: Surto no Lar da Misericórdia com 113 infetados

O Lar Dona Maria José Soares Mendes, pertencente à Misericórdia de Belmonte, tem um total de 113 infetados por covid-19, dos quais 95 são utentes e 18 funcionários. A informação foi confirmada pelo provedor José Figueiredo, através de um comunicado divulgado ontem à tarde na página da instituição, onde é sublinhado que a situação é «estável, no que diz respeito à saúde da maioria dos utentes».

Há oito casos «que inspiram mais cuidados», estando por isso internados no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira. «Prevemos que nos próximos dias, possamos anunciar o número dos primeiros recuperados, de acordo com as normas da DGS», diz ainda José Figueiredo. Foram realizados testes no Lar de Carvalhal Formoso – que integra a Instituição – onde todos os resultados foram negativos.

O surto no Lar da Misericórdia de Belmonte iniciou-se após ser detetado um caso positivo a um dos trabalhadores.

a testagem aos funcionários da Instituição, em que se verificou que um dos trabalhadores, testou positivo. «Tratou-se de um caso importado, uma vez que o referido trabalhador, não sendo residente no Concelho de Belmonte, também se deslocava frequentemente a uma localidade vizinha, onde já havia um elevado número de casos positivos», segundo explica o próprio provedor.

Após a testagem dos utentes foi verificada a existência de seis casos positivos, número que foi aumentando gradualmente «apesar das medidas de isolamento que foram imediatamente tomadas».