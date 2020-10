Maria Carreira é vice-campeã nacional de biatle moderno de sub-17

Maria Carreira (Penta Clube da Covilhã) sagrou-se vice-campeã nacional de biatle moderno de sub-17 e venceu a prova de laser run no Campeonato Nacional da modalidade, que teve lugar no Machico (Madeira) a 17 e 18 de outubro.

O clube covilhanense participou com oito atletas, que conquistaram um total de 13 medalhas – seis (uma de prata e cinco de bronze) no Nacional de biatle e 7 (cinco de ouro e duas de prata) no laser run. A primeira modalidade combina as disciplinas de natação e corrida em formato contínuo, enquanto o laser run junta as disciplinas de tiro e corrida.