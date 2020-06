Belmonte e Covilhã sem piscinas públicas este Verão

Os municípios de Belmonte e Covilhã vão manter as suas piscinas públicas encerradas ao público este Verão.

Em Belmonte, a decisão foi divulgada esta quinta-feira pela autarquia após reuniões preparatórias com as entidades de saúde e protecção civil em que participaram o presidente da Câmara e os presidentes das Juntas de Freguesia de Belmonte e Colmeal da Torre, bem como de Caria.

«As autarquias entenderam acatar os conselhos das autoridades por se considerar que a abertura das piscinas ainda comportava algum perigo para a propagação da Covid-19, pois estavam inerentes comportamentos de risco difíceis de controlar», justifica o município em comunicado enviado a O INTERIOR.

«É uma decisão que se lamenta, mas que se impunha» com vista à «proteção das populações, ao interesse da saúde pública e aos riscos de infeção que ainda se fazem sentir». A medida vigora nas piscinas de Belmonte (na foto) e Caria. Já na Covilhã, a Junta do Teixoso divulgou esta quinta-feira que não abrirá a piscina local após uma vistoria dos serviços de proteção civil municipal, que consideram «não haver condições suficientes» no espaço de lazer para a segurança do público. Anteriormente, a autarquia já tinha decidido não abrir as piscinas sob a sua tutela.