Pinhel: “Beira Interior – Vinhos & Sabores” suspenso

A Câmara de Pinhel decidiu suspender o certame “Beira Interior – Vinhos & Sabores”, que deveria realizar-se de 20 a 22 de novembro, devido à pandemia causada pela Covid-19.

Segundo um comunicado da autarquia, a decisão foi tomada tendo em conta a declaração do estado de calamidade e atendendo «à evolução da situação epidemiológica do país, em geral, e do concelho de Pinhel, em particular». Para o município, este cancelamento é «a atitude mais prudente, na certeza de que a saúde de todos está em primeiro lugar». A única feira dedicada aos vinhos da Beira Interior é corganizada pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) desde 2015.