Campanha “Somos Serra da Estrela” divulga novos encantos da região

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) lançou a campanha “Somos Serra da Estrela” que propõe um novo olhar sobre o território e pretende dar a conhecer a serra «mágica, especial e ainda desconhecida».

«Numa altura em que as expectativas aumentam para a chegada dos primeiros flocos de neve, o desafio passa por vir à serra, mas descobrir outros encantos, espaços naturais, locais inusitados e ainda desconhecidos que urge conhecer e vivenciar» pelos turistas, refere a CIMBSE em comunicado. Para tal, está a ser preparado um conjunto de iniciativas inovadoras em cada um dos 15 concelhos com mote «há um outro lado da Serra da Estrela que ainda está por descobrir e que vai muito para além dos roteiros turísticos». O objetivo é fazer com que os turistas fiquem vários dias no território e «se sintam também parte da identidade da Serra da Estrela e a levem consigo quando regressar a casa».

«Se já tem mil razões para conhecer a Serra da Estrela, a CIMBSE deixa a garantia, há pelo menos mais outras mil», garante a CIMBSE, cuja campanha assenta na promoção turística, na valorização das gentes e produtos autóctones e na criação de uma identidade comum a todo o território.