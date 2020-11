Alunos de Erasmus no IPG agradados com a Guarda

A propósito dos 821 anos da fundação da Guarda, que se comemoram esta sexta-feira, O INTERIOR foi falar com quatro estudantes estrangeiros que estão no IPG ao abrigo do programa Erasmus + para saber qual a sua opinião sobre a cidade mais alta. O ar puro, o pôr do sol, a simpatia das pessoas e a Torre de Menagem são algumas das características que mais agradam a Ahmed, Magdalena, Liana e Miguel.

«Vou sentir falta do ar fresco»

Liana Marcinkowski vem de Antuérpia (Bélgica), tem 21 anos e é aluna de Comunicação. «Estou habituada a viver numa cidade grande» e por isso a jovem estranhou um pouco a dinâmica da Guarda. «Aqui há menos anonimato e um contacto mais pessoal», refere.

A estudante de Comunicação destaca o funcionamento do IPG como prova dessa ligação mais personalizada: «Os professores tratam-nos como um aluno e não como um número. Por exemplo, eles realmente tentam lembrar-se do nosso nome e durante as aulas estão abertos para um diálogo com os alunos», acrescenta Liana. Apesar da diferente dimensão da Guarda para a sua cidade natal, «tudo o que preciso, com certeza encontro aqui. Estou a falar do “shopping”, lojas, restaurantes e entretenimento». Só há uma coisa de que Liana sente falta é do transporte público. «A Guarda é uma cidade onde não se pode fazer muito sem carro ou sem transportes públicos», queixa-se.

A estudante belga diz estar preparada para o Inverno rigoroso da cidade, pois o primeiro aviso que recebeu dos amigos portugueses quando lhes disse que vinha estudar para a Guarda foi sobre o frio. «Dizem que é uma das regiões mais frias de Portugal», exclama.

O Jardim José de Lemos e a Torre de Menagem são os seus locais favoritos, pois adora «a natureza, o pôr do sol, o céu azul e o ar puro» que a cidade mais alta lhe oferece. «Uma coisa de que vou sentir falta quando regressar à Bélgica é sentir este ar fresco todas as manhãs quando vou para as aulas», confessa Liana, que se diz «apaixonada» por esta cidade que recomenda.

«Há muitos locais históricos para visitar»

Ahmed Adebayo Bello tem 26 anos e veio da Turquia. Neste momento estuda Engenharia Civil no Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e para ele a «Guarda é realmente uma cidade incrível, com um povo bom, acolhedor e respeitoso». Apesar do frio que se faz sentir, diz gostar «muito» da cidade.

Aquilo que mais o motivou a vir para o IPG foi uma fotografia da Guarda nas pesquisas que fez. «Gostei logo da cidade», revela Ahmed, que ainda não teve tempo de visitar muitos lugares, mas uma das coisas de que mais gosta é o facto «das pessoas respeitarem os estrangeiros». O estudante turco não esconde, porém, a vontade «de visitar os locais históricos» da Guarda. A simpatia dos guardenses e os «muitos locais históricos que as pessoas podem visitar» são os motivos que levam o jovem a recomendar uma visita à cidade que o acolhe.

«Gosto dos pores do Sol na Torre de Menagem»

Magdalena Zawadzka é uma jovem polaca com 24 anos que estuda Desporto no IPG desde março. Veio para a cidade mais alta com o objetivo de «praticar o meu português e conhecer melhor Portugal».

Apesar de ter chegado no início da pandemia no nosso país, a estudante garante «gostar muito da cidade. Gosto sobretudo dos pores do sol na Guarda, especialmente na Torre de Menagem». Também Magdalena achou a cidade pequena, mas «muito bonita, com gente super simpática» e paisagens que adora. As favoritas são as «vistas para as montanhas» que vê todas as manhãs ao acordar. A futura profissional de desporto considera que a Guarda é uma boa cidade para «quem gosta de natureza, vida tranquila, mas também para quem gosta de sair porque tem bons locais para conviver com os amigos, bons restaurantes e bares».

«É um ótimo lugar para começar a conhecer Portugal»

Miguel Medeiros vem do Rio de Janeiro (Brasil) para a Guarda para estudar Marketing com a expectativa de «criar uma rede de relacionamento». Para este estudante, «aqui você é reconhecido, não sou apenas mais um brasileiro. Aqui estamos sempre dispostos a aproveitar as oportunidades que aparecem».

O jovem de 26 anos achou que «o tamanho da Guarda seria um problema», mas rapidamente se apercebeu que não seria de todo um entrave para a sua estadia. Valoriza o facto da cidade ser acolhedora, «com uma qualidade de vida muito boa, limpa e principalmente muito segura», coisa a que não estava habituado no Rio de Janeiro. Em tempos normais, Miguel gostava de sair para festas e ir para um bar com os amigos. No Verão, a barragem do Caldeirão «é paragem obrigatória», revela. No entanto, se tivesse de escolher uma só coisa seria, «sem dúvidas, o pôr do sol na Torre de Menagem».

O facto da Guarda ser uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo «acolhedora», fazem com que o estudante de Marketing acredite que para alguém que vem de fora de Portugal «é um ótimo lugar para começar sua jornada» no nosso país.