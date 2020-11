«Estou disponível para ser candidato à Câmara da Guarda»

P – Como está o seu relacionamento com o PSD?

R – É bom. A Comissão Política Nacional emitiu, em junho, uma deliberação sobre as autárquicas onde referiu que quem é presidente de Câmara, se assim o desejar, continuará a ser. Isso tem-me sido garantido nas conversas que tenho tido com alguns responsáveis.

P – Já falou com Rui Rio sobre a sua eventual candidatura na Guarda?

R – Pessoalmente não, mas sei o que Rui Rio já disse a todos os autarcas, que a partir de janeiro esse seria um tema a tratar com toda conveniência pelo partido em termos nacionais e as estruturas locais têm também que seguir essa decisão nacional.

P – Está, portanto, disponível para ser candidato do PSD à Câmara da Guarda se o partido lhe fizer esse convite?

R – Com certeza. O partido decidirá, mas considero que, ao ser-me feito esse convite, tenho as condições e as circunstâncias para continuar um projeto que é da Guarda, mas integra os princípios do PSD.

P – Além do PSD poder ou não convidá-lo e de Carlos Chaves Monteiro estar ou não disponível, qual é o seu projeto para a Guarda?

R – No início desta entrevista ficaram bem claros os projetos que consideramos prioritários: a requalificação urbana, a aposta na educação e o apoio ao investimento e desenvolvimento económico do concelho. Disse também como pretendo atingir esses objetivos e é por aí que concebo o desenvolvimento da cidade e do concelho. Tenho a experiência, adquirida não só na política, mas também na minha vida profissional, tenho igualmente a experiência política destes sete/oito anos como vice-presidente e presidente da Câmara. Já dei provas no primeiro mandato e agora com os novos projetos deste executivo que quero iniciar para o futuro.

