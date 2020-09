Aguiar da Beira regista primeiros casos de Covid-19, surto estabiliza em Figueira de Castelo Rodrigo no pior dia desde abril em Portugal

Desde 10 de abril que não havia tantos novos casos num dia em Portugal. A Direção-Geral de Saúde registou 770 novos casos de infeção pelo coronavírus nas últimas 24 horas e mais 10 óbitos, o número mais alto desde 9 de julho.

Este é o nono pior dia de sempre em número de casos diários desde o início da epidemia de Covid-19 no nosso país. A boa notícia do relatório epidemiológico desta quinta-feira é que se registaram 266 recuperados, o maior número num dia desde 8 de agosto.

Portugal regressa assim a números de abril em termos de novas infeções e tem hoje 66.396 casos confirmados, 19.714 dos quais ativos. Desde o início da pandemia morreram 1.888 pessoas e 44.794 curaram-se.

Na região, o surto de Figueira de Castelo Rodrigo estabilizou nos 28 casos, mas o número de internados subiu para 4, mais dois que na véspera, de acordo com a informação da autarquia divulgada esta tarde. Já em Aguiar da Beira foram registados os primeiros casos de Covid-19. São cinco e «já se encontram em isolamento profilático, sob vigilância das autoridades de saúde e forças de segurança», anunciou a Câmara Municipal. A mesma medida restritiva foi imposta aos «familiares e amigos que contactaram mais diretamente» com as cinco pessoas infetadas.

«Sabendo que existe um potencial de gravidade da situação, a autarquia e a Proteção Civil Municipal está, conjuntamente com as autoridades de saúde e forças de segurança, a desenvolver os esforços possíveis, para que no mais curto espaço de tempo se identifiquem as eventuais cadeias de transmissão ativas do vírus no concelho», acrescenta o município em comunicado publicado no site da edilidade.