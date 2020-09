Teatro Municipal da Covilhã só abre ao público em 2021

As obras do que será o futuro Centro de Inovação Cultural da Covilhã estão atrasadas devido à pandemia, pelo que a intervenção só deverá estar concluída em dezembro, de acordo com Vítor Pereira.

Em declarações à Rádio Covilhã, o edil explicou que «as obras nunca pararam, mas o ritmo diminuiu com a pandemia», tendo acrescentado que, apesar disso, a empreitada deverá ficar concluída «antes do final do ano». Inicialmente, estava prevista que o futuro Teatro Municipal fosse inaugurado no próximo feriado municipal, a 20 de outubro, quando a Covilhã comemora 150 anos de elevação a cidade. Após a reunião do executivo municipal da passada sexta-feira, o autarca disse ainda que «não pode» adiantar datas para a abertura do equipamento ao público, mas garantiu que tal acontecerá assim «que se obtenham as licenças para o efeito» após a conclusão dos trabalhos.