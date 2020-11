Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira desinfeta instalações e testa docentes e auxiliares após registar onze infetados

Até ao meio-dia deste sábado havia onze casos positivos de Covid-19 no Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira, confirmou a instituição numa nota enviada a O INTERIOR.

Cinco dos infetados são alunos, dois dos quais frequentam o 1º ciclo do ensino básico (um na EB1 de Santa Luzia e outro na EB1 de Lajeosa do Mondego), dois frequentam o 2º ciclo do ensino básico e um quinto está na Escola Básica e Secundária Sacadura Cabral.

Há ainda três docentes e três assistentes operacionais daquela escola, que é a sede do agrupamento, doentes. «Neste momento, e na sequência da decisão tomada pela delegada regional de saúde da ULS da Guarda, estão em isolamento profilático os alunos de três turmas: duas do 1º ciclo do ensino básico e uma turma do 3º ciclo (7º A) da Sacadura Cabral», adianta o comunicado.

A direção do Agrupamento apela «à calma, ao discernimento e à sensatez» da comunidade educativa e solicita «a compreensão, colaboração e interajuda de todos os pais/ encarregados de educação, pessoal docente e não docente e alunos, para o cumprimento escrupuloso das orientações que têm sido fornecidas e para a observância das decisões que têm sido tomadas», em estreita articulação com a delegada de saúde.

Entretanto, o Agrupamento refere estarem a ser implementadas outras ações para travar a cadeia de contágios, como a desinfeção das salas de aula e dos espaços comuns da Escola Básica e Secundária Sacadura Cabral uma vez por semana, com início a partir deste sábado. «Sempre que se justificar, poder-se-á aplicar este procedimento a outros estabelecimentos de ensino afetos a este agrupamento de escolas», acrescenta a direção escolar.

«Hoje, dia 14 de novembro, já foi feita uma desinfeção de todos os espaços da Escola Básica e Secundária Sacadura Cabral, bem como do pavilhão gimnodesportivo de Celorico da Beira», revela o Agrupamento.

Este sábado já foram feitos testes rápidos de despiste à Covid-19 aos assistentes operacionais da Sacadura Cabral, enquanto os docentes da escola sede do Agrupamento vão ser testados na segunda e terça-feira.