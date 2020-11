Mais 649 novos casos de Covid-19 e seis óbitos na última semana na área da ULS da Guarda

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda registou na última semana mais 646 novos casos de Covid-19 nos concelhos da sua área de influência, mais seis óbitos e mais 409 casos ativos, que já são 1.288.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira, há agora um total acumulado de 2.292 pessoas infetadas desde o início da pandemia e 43 mortes.

Na última semana havia 388 casos confirmados a aguardar inquérito epidemiológico, quando eram 174 a 6 de novembro. Em termos concelhios, a doença continua a alastrar na Guarda, que contava 519 casos ativos na sexta-feira (+31), um total acumulado de 994 (+200) e 12 mortes (+3).

Seia é o segundo município mais afetado, com 181 casos ativos (+120 do que a 6 de novembro), dois óbitos (+1) e um total acumulado de 238 infetados (+125). Seguem-se Trancoso com 123 casos ativos (+28), 4 óbitos (+1) e um acumulado de 189 (+35) e Celorico da Beira com 92 casos ativos (+85), 2 óbitos (inalterado) e um acumulado de 112 casos (+85).

Figueira de Castelo Rodrigo com 86 casos ativos (+69), nenhuma morte e um acumulado de 129 casos (+70); Manteigas com 76 casos ativos (+38), 1 óbito (+1) e um acumulado de 88 casos (+42) e Vila Nova de Foz Côa com 48 casos ativos (+24), nove óbitos (inalterado) e um total acumulado de 152 casos (+30) são os concelhos onde se registaram mais novos infetados desde 6 de novembro.

Em Pinhel, pelo contrário, os casos ativos baixaram para 45 (-21), o número de óbitos manteve-se inalterado em 6 mortes, enquanto o total acumulado é agora de 157 casos (+9).

Já em Fornos de Algodres os casos ativos permanecem inalterados nos 22, enquanto Almeida, com 26 casos ativos (+8), Gouveia, com 17 casos ativos (+7), Mêda, com 24 casos ativos (+8) e Sabugal, com 26 casos ativos (+9), registaram subidas menos acentuadas.

Na sexta-feira a ULS contabilizou 960 recuperados (+234), 53 doentes internados (+6), dos quais seis nos cuidados intensivos (inalterado).

Havia 2.143 contactos em vigilância pela Unidade de Saúde Pública (+559), um total de 7.348 casos vigiados pela USP (+597), 1.235 casos no domicílio (+400) e 60 profissionais de saúde infetados (+10).

O relatório divulgado tem por base os dados disponíveis até às 19h30 da passada sexta-feira.