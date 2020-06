Adjudicada gestão de eficiência energética de Celorico da Beira por 3,2 ME

A gestão de eficiência energética do concelho de Celorico da Beira foi adjudicada por mais de 3,2 milhões de euros à empresa HEN, sediada na Guarda, para os próximos treze anos.

O contrato permitirá «uma partilha de poupança de 15 por cento», garantida com a substituição das luminárias convencionais existentes na rede pública do município (cerca de 7.000) por luminárias LED.

Em comunicado, a autarquia acrescenta que esta adjudicação «não implica qualquer investimento» da parte do município. Atualmente, a despesa municipal em iluminação pública é de 440 mil euros por ano e, com a vigência do contrato celebrado com