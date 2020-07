Acesso proibido a espaços florestais devido a agravamento de risco de incêndio

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população com medidas preventivas no âmbito da declaração da situação de alerta determinada pelo Governo devido ao agravamento do risco de incêndio nos próximos dias.

As previsões meteorológicas apontam para tempo quente e seco no interior, o que levou o Ministério da Administração Interna a proibir o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem.

É também proibido realizar queimadas e queimas de sobrantes de exploração e utilizar fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão.

Neste período estão igualmente interditos trabalhos nos espaços florestais e noutros espaços rurais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais.