Abel Gomes, Mário Raposo e Paulo Moniz encabeçam candidaturas à reitoria da UBI

As três candidaturas apresentadas ao Conselho Geral da Universidade da Beira Interior (UBI) até ao dia 22 de março – data limite de apresentação – são encabeçadas por Abel Gomes, Mário Raposo e Paulo Moniz.

Abel Gomes é docente do departamento de informática e investigador do instituto de telecomunicações. Mário Raposo é docente do departamento de ciências sociais e humanas e investigador do centro de pesquisa de ciências empresariais. O terceiro candidato à corrida é Paulo Moniz, professor catedrático do departamento de física da universidade da Beira Interior e investigador do centro de matemática e aplicações.

As candidaturas apresentadas serão avaliadas na próxima reunião do Conselho Geral (CG), que será esta sexta-feira de manhã, e só «depois serão ratificadas«, adiantou Hugo Carvalho, presidente do CG em declarações a O INTERIOR.