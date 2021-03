Sp. Covilhã derrotado por Porto B reforçado

O Sp. Covilhã voltou a perder para a IIª Liga, no domingo, na deslocação ao terreno do FC Porto B. Os “dragões”, reforçados com atletas que habitualmente trabalham com a equipa principal, venceram por 2-1 e deixaram o último lugar da tabela, enquanto os serranos continuam no 12º.

O jogo da 25ª jornada começou com o domínio dos anfitriões, mas os visitantes tomaram conta do encontro ainda antes dos dez minutos iniciais e só não marcaram aos 15’ porque Ricardo Silva efetuou uma grande defesa num cabeceamento de Jorge Vilela. O Porto B respondeu e marcou aos 33’, na primeira vez em que criou perigo. Romário Baró serviu Evanilson, que, já muito perto da baliza de Léo Navacchio e descaído sobre a direita, fez o 1-0. Os “leões da Serra” pagaram caro a sua passividade defensiva e ineficácia atacante e Romário Baró voltou a fazer estragos no último reduto adversário aos 55’ minutos, com nova assistência para Evanilson, que foi mais rápido do que um defesa e sofreu penálti. Fábio Vieira bateu a falta e aumentou a vantagem para 2-0.

O Covilhã reagiu e, graças à entrada de Bernardo Martins, começou a ter mais bola e mais iniciativa, forçando os locais a recuar no terreno. Após várias ameaças, os serranos marcaram o tento de honra aos 80’, após um cruzamento da direita, que Filipe Cardoso desviou de cabeça para a baliza portista. O golo premiou o domínio e a pressão covilhanense, que continuou até ao final mas sem consequências no resultado. No passado dia 16, os comandados de José Bizarro venceram pela margem mínima a aflita Oliveirense. O golo serrano foi marcado por André Almeida já perto do final da partida.

FC PORTO B – 2

Evanilson (33’)

Fábio Vieira (53’, g.p.)

SP. COVILHÃ – 1

Filipe Cardoso (80’)

Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia

FC Porto B: Ricardo Silva, Carlos Gabriel (Diogo Bessa, 65’) , Gonçalo Brandão, João Marcelo, Rodrigo Conceição, Romário Baró (Bernardo Folha, 78’), Fábio Vieira, Tiago Matos, Rodrigo Valente (N’diaye, 65’), Namasso e Evanilson (Gonçalo Borges, 78’)

Treinador: António Folha

Sp. Covilhã:Léo Navacchio, Tiago Moreira, André, Jaime, David Santos, Jorge Vilela (Bernardo Martisn, 45’), Filipe Cardoso, Gilberto (N’dao Lamine, 57’), Jean Filipe (Léo Cá, 57’), Gleison e Deivison (Enoh, 57’)

Treinador: José Bizarro

Ação Disciplinar:

Cartão amarelo para Tiago Matos (38’), Gilberto (49’) e Fábio Vieira (89’)

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga)

Árbitros assistentes: Jorge Fernandes e Bruno Trindade