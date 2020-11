Um surto de Covid-19 nos lares de idosos de Aldeia do Bispo e do Soito, no concelho do Sabugal, infetou 42 pessoas, entre utentes e funcionários.

Segundo o presidente da autarquia, os casos positivos dizem respeito a 30 utentes e a cinco funcionários do lar de Aldeia do Bispo e a seis utentes e uma funcionária do lar da Misericórdia do Soito.

«Curiosamente, a maior parte deles, quer de um lar quer do outro, estão praticamente assintomáticos», disse António Robalo.