Morreram 91 pessoas com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou esta segunda-feira mais 3.996 pessoas infetadas com a Covid-19 91 óbitos, o novo recorde máximo de mortes diárias desde o início da pandemia.

A região Norte foi a que registou mais óbitos nas últimas 24 horas, com 44 mortes devido ao novo coronavírus, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (33), o Centro (11) e o Alentejo (3). No Algarve e nas ilhas não houve registo de qualquer óbito. Foi também no Norte do país onde se contabilizaram mais novos infetados, com 2.063 doentes, e em Lisboa e Vale do Tejo (+1.350 casos). Na região Centro houve mais 462 infetados, no Algarve 56 e no Alentejo 39. A Madeira tem 16 novos casos de Covid-19 e os Açores mais dez.

Desde o início da pandemia, Portugal já tem um total acumulado de 225.672 casos por infeção de covid-19 e 3.472 óbitos.