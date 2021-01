Quase 148 mil eleitores inscritos no distrito da Guarda para escolher novo Presidente da República

O distrito da Guarda tem 147.960 eleitores inscritos para votar nas Presidenciais deste domingo.

São menos 15.306 pessoas que nas eleições de 2016, quando estavam recenseados 163.266. No distrito de Castelo Branco a redução de eleitores entre as duas eleições foi ligeiramente menor, com menos 12.896 eleitores recenseados. Eram 180.547 em 2016 e este ano estão em condições de votar 167.651 pessoas.

As Presidenciais realizam-se este domingo, dia em que os portugueses vão escolher o próximo Presidente da República. Há sete candidatos (Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, João Ferreira, Marisa Matias, Tiago Mayan Gonçalves, André Ventura e Vitorino Silva.

No passado dia 17 votaram antecipadamente 133 mil eleitores. As mesas de voto, que são mais do que o habitual para evitar concentrações de pessoas, encerram às 19 horas.

Os eleitores só podem entrar nas secções de voto com máscara e têm de desinfetar as mãos antes de se dirigirem à mesa, antes de votar e depois de votar.

Têm de levar caneta própria para exercer o direito de voto. Os locais de voto (superfícies de toque frequente, cabinas de voto e casas de banho) serão desinfetadas regularmente. Deve manter o distanciamento adequado.