PSD visita Escola Secundária da Sé

O deputado do PSD, Carlos Peixoto, o Presidente da Comissão Politica Distrital social-democrata, Carlos Condesso e o edil guardense, Carlos Chaves Monteiro, visitaram esta manhã a Escola Secundária da Sé, na Guarda. A visita decorreu no âmbito do início do próximo ano letivo, e teve como intuito questionar o agrupamento relativamente às medidas de prevenção relativamente à covid-19 que serão implementadas neste regresso às aulas.

As condições das salas para o distanciamento dos alunos, a definição de circuitos de deslocação, os procedimentos a tomar no caso de haver suspeitas de infeção por covid-19 e a disponibilidade de recursos humanos para reforçar a vigilância estiveram entre os assuntos questionados pela comitiva.

A ação esteve integrada num roteiro auscultação da comunidade escolar que o PSD levou a cabo em vários distritos do país.