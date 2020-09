Escola da Vermiosa poderá não abrir esta semana devido a surto de Covid-19 na aldeia

A Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo anunciou esta segunda-feira que o atendimento presencial nas instalações do município só é efetuado «em casos urgentes e sujeito a marcação» (através do número de telefone 271 319 000 ou pelo email cm-fcr@cm-fcr.pt) devido a um surto de Covid-19 no concelho.

Esta manhã, Paulo Langrouva, autarca local, adiantou a O INTERIOR que atualmente estão confirmados 15 casos de pessoas infetadas, duas das quais estão internadas no Hospital Sousa martins, na Guarda. «Mas poderão ser mais porque stamos a fazer a testagem dos primeiros contactos diretos e temos mais de 160 pessoas identificadas como contactos indiretos».

O edil acrescentou que «o problema está circunscrito às freguesias de Vermiosa, onde há 14 infetados, e Reigada, com um caso». Paulo Langrouva afirmou ainda que a autarquia tomou todas as medidas necessárias para controlar a situação, que está a acompanhar «em permanência». Na primeira localidade o município pondera não abrir esta semana a escola do primeiro ciclo do ensino básico por haver uma criança infetada, mas entretanto já mandou encerrar cafés e comércios da aldeia.

Conforme O INTERIOR noticiou no domingo, o contágio terá começado numa família residente na Vermiosa, que acolheu familiares vindos de Madrid para trabalhar nas vindimas. O primeiro caso foi confirmado na sexta-feira.