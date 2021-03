PS ainda sem candidato na Guarda

Continua por indicar o candidato do PS à Câmara da Guarda nas próximas autárquicas. Até agora, a direção nacional do partido chumbou todos os nomes propostos pela Federação e que foram António Monteirinho, presidente da concelhia; Santinho Pacheco, atual deputado na Assembleia da República, Adelaide Campos, médica na ULS; e Pedro Pires, adjunto da secretária de Estado da Ação Social, Rita Mendes.

Ao que O INTERIOR apurou, caso as estruturas locais não indiquem um «candidato forte», António Costa poderá ver-se obrigado a encontrar uma solução entre o elenco governativo, com várias fontes socialistas a referirem que a escolha poderá recair sobre Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ou Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial. Os nomes de duas figuras ligadas à região estão em cima da mesa para concorrer contra o social-democrata Carlos Chaves Monteiro, que irá candidatar-se pela primeira vez. De resto, a fazer fé no que disse, no domingo, Luís Marques Mendes no seu espaço de comentário semanal na SIC, a reconquista da Câmara da Guarda é um dos grandes objetivos do PS.

Ao contrário da sede do distrito, o partido já escolheu o independente Virgílio Cunha, ligado ao CDS-PP, para concorrer em Aguiar da Beira, uma vez que Joaquim Bonifácio não se recandidata. Em Almeida avançará Alexandre Gonçalves e em Gouveia a aposta recaiu sobre Ana Freitas, uma independente que liderou a lista à Assembleia Municipal à quatro anos. Já em Vila Nova de Foz Côa é certa a recandidatura de Jorge Liça, atual vereador no executivo maioritário do PSD. Além da Guarda, os socialistas ainda não têm candidato em Pinhel. Nos restantes municípios são recandidatos os presidentes Paulo Langrouva (Figueira de Castelo Rodrigo), Manuel Fonseca (Fornos de Algodres), Esmeraldo Carvalhinho (Manteigas), Amílcar Salvador (Trancoso) e Anselmo Sousa (Mêda), cujo principal adversário vai liderar uma coligação PSD-CDS-PP.

José Albano Marques (Celorico da Beira) e Vítor Cavaleiro (Sabugal) são outros candidatos socialistas, enquanto em Seia os militantes vão escolher em eleições primárias entre Eduardo Ambrósio, antigo deputado municipal e ex-diretor do Centro de Apoio à Criação de Empresas (CACE) de Seia, e Luciano Ribeiro, vice-presidente da Câmara.