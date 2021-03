Município de Belmonte assume competências na área da saúde

O município de Belmonte assumiu competências na área da saúde desde o passado dia 10, data da assinatura do auto de transferência por parte do Ministério da Saúde.

A autarquia passa a partir de agora a participar «no planeamento e gestão de novas unidades de saúde, nomeadamente no que diz respeito à manutenção, equipamento e construção, gestão, conservação do edificado e do equipamento não médico existente, bem como, a gestão dos serviços de apoio logístico». É também responsabilidade da Câmara de Belmonte a gestão do pessoal auxiliar operacional, bem como dos edifícios do Centro de Saúde da sede do concelho e de Caria e dos equipamentos não médicos. «Trata-se de uma medida que julgamos da máxima importância, uma vez que contribui para a mais célere resolução de problemas operacionais e logísticos que frequentemente se colocam nesta área tão importante para o bem-estar das nossas populações, principalmente das mais desfavorecidas», refere António Dias Rocha, autarca local, em comunicado.