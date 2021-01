Marcelo avisa que «joga-se tudo nas próximas semanas, até março, inclusive»

«O que verdadeiramente importa nestes momentos mais difíceis é manter o rumo, não perder a determinação, não perder a capacidade de resistir, de melhorar e de agir», apelou o chefe de Estado, segundo o qual os portugueses têm de ser «mais estritos, mais rigorosos, mais firmes no que fizermos e não fizermos. Ficar em casa. Sair só no imprescindível e com total proteção pessoal e social. Só assim será efetivamente viável testar a tempo e diminuir a disseminação do vírus».

O Presidente sublinhou ainda que «não vale esconder a realidade, fazer de conta, iludir a situação, porque essa é mesmo a pior que vivemos desde março». E avisou que «o que fizermos todos, poderes públicos solidários e portugueses, até março, até março, inclusive, determinará o que vai ser a Primavera, o Verão e quem sabe o Outono e joga-se tudo nas próximas semanas, até março, inclusive».