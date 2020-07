Fábio Pinto contratado para a Secretaria de Estado da Ação Social

Fábio Pinto, ex-presidente da Federação da JS da Guarda, diretor de campanha do partido nas últimas legislativas e número quatro da lista então liderada por Ana Mendes Godinho, é a mais recente contratação para o gabinete da secretária de Estado da Ação Social, Rita Cunha Mendes.

Natural da Guarda, o dirigente, fisioterapeuta de profissão, foi recentemente nomeado como técnico especialista, tendo o respetivo despacho sido publicado a 14 de julho em “Diário da República” «com efeitos a 8 de junho de 2020». Junta-se a Marisa Neves de Sousa, ex-presidente do Departamento das Mulheres Socialistas, que ocupava o quinto lugar na lista às legislativas e foi contratada para secretária pessoal de Rita Cunha Mendes, o sexto elemento da lista que PS apresentou na Guarda nas eleições de 2019. Sediada na cidade mais alta, a Secretaria de Estado da Ação Social tem sido um autêntico “porto de abrigo” para militantes e dirigentes do PS distrital e concelhio. É o caso de Pedro Pires, que é, desde 2019, adjunto da secretária de Estado, enquanto o medense Claúdio Heitor Rebelo é chefe de gabinete.