Eurodeputada Sandra Pereira preocupada com o cobertor de papa de Maçaínhas e as horas extra na ULS da Guarda

«É preciso proteger a marca do cobertor de papa de Maçaínhas» e dar mais apoios aos artesãos que o produzem naquela localidade do concelho da Guarda, defende a eurodeputada do PCP, Sandra Pereira.

A eleita no Parlamento Europeu esteve na Guarda na passada quinta-feira e comprometeu-se a reivindicar «mais apoios» para a associação “O Genuíno Coberto de Papa”, «que vive sem qualquer ajuda», e para a salvaguarda de uma atividade artesanal que está «posta em causa». Segundo Sandra Pereira, outra dificuldade é «haver muitos cobertores feitos de forma industrial que são vendidos como artesanais, pelo que é preciso proteger esta marca». Na sua opinião, as políticas de certificação também «têm de mudar porque a associação paga todos os anos 4.500 euros». «A União Europeia financia tanta coisa que pode também ajudar o cobertor de papa», considera a eurodeputada.

Sandra Pereira também reuniu com a administração da Unidade Local de Saúde e foi confrontada com a existência de «milhares e milhares de horas extraordinárias por pagar» aos profissionais no âmbito da pandemia por falta de financiamento. «Também é importante que os trabalhadores contratados precariamente nesta fase tenham uma ligação efetiva à ULS porque a realidade mostrou que eles são necessários e vão ser ainda mais necessários na recuperação», disse a eleita do PCP, que ficou a saber que o arranque das obras do Pavilhão 5 estará para «muito em breve». A eurodeputada contactou ainda com o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviços Estrangeiros e Fronteiras, a propósito da reestruturação anunciada pelo Governo, e sublinhou que o SEF é «um serviço essencial, reconhecido nacional e internacionalmente». Na sua opinião, «a estruturação que importa fazer é valorizar as carreiras e reforçar o serviço com os meios técnicos e humanos necessários».