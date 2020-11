Deputados do PS «devem pedir desculpa» por não terem votado redução de 50 por cento das portagens

A redução das portagens em 50 por cento nas ex-SCUT, como a A23 e a A25, a partir de janeiro «não é nenhum drama orçamental, mas um benefício enorme para quem vive e trabalha no interior do país», considera Carlos Peixoto, deputado do PSD e autor da proposta de alteração ao Orçamento de Estado aprovada no Parlamento na passada quarta-feira.

Em conferência de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira, o eleito pelo círculo da Guarda disse que esta aprovação é «um momento histórico» para o interior.

«Agora é possível reduzir as portagens porque no ano passado o Governo beneficiou as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto com apoios para a redução dos passes sociais. Este é um benefício de compensação para as regiões do interior de forma a incentivar a mobilidade e o uso do transporte individual porque aqui não há transportes públicos», justificou Carlos Peixoto.

As críticas aos deputados do PS, que votaram contra esta redução, ficaram a cargo de Carlos Condesso: «Foi um ato de traição para com os cidadãos do distrito. Deviam pedir desculpa e fazerem um ato de contrição por cederem aos interesses do partido», afirmou o líder da Distrital da Guarda do PSD.

Na semana passada, o Parlamento aprovou a proposta dos sociais-democratas que introduzem descontos nas antigas autoestradas sem custos para o utilizador (SCUT) da A23 e A25, entre outras, a partir de 1 de janeiro do próximo ano – data da entrada em vigor do Orçamento de Estado.

Nessa altura os utilizadores passam a usufruir de «um desconto de 50 por cento no valor da taxa de portagem, aplicável em cada transação». Para veículos elétricos e não poluentes, o desconto é de 75 por cento.

