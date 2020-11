Feira do 1º de dezembro em Pinhel não se realiza

A habitual feira do 1º de dezembro, prevista para amanhã em Pinhel, não vai realizar-se.

A autarquia informou que «apesar de o concelho de Pinhel não integrar a lista de concelhos de risco elevado» a medida que impõe a limitação de circulação entre concelhos entre as 23h do dia 27 de novembro e as 05h do dia dois de dezembro também se aplica ao município. Por isso mesmo decidiu não permitir a realização da habitual feira no feriado do primeiro dia do mês de dezembro.

O município consciente da importância desta feira anual para os feirantes e populações «apela à melhor compreensão de todos e em particular dos feirantes», adianta a edilidade.