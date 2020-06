Contas de 2019 da Câmara da Guarda aprovadas com críticas do PS

As contas de 2019 da Câmara da Guarda foram aprovadas por maioria, com os votos contra dos dois vereadores do PS, na reunião do executivo desta segunda-feira – a primeira presencial desde o início da pandemia da Covid-19.

Cristina Correia justificou o voto contra por considerar que o aumento das receitas do município, através do IMI, das taxas e tarifas, não se traduziu em obra: «A autarquia cobra cada vez mais impostos aos guardenses, aumenta as despesas e não executa obra», criticou a vereadora socialista, para quem o relatório do ano transato «comprova um trajeto de degradação» das contas.

Visão diferente apresentou o presidente da Câmara, que destacou a amortização de 2,2 milhões de euros da dívida, que era de 17 milhões de euros no final de 2019, e as taxas de execução «na ordem dos 80 a 90 por cento». Para Carlos Chaves Monteiro, ao votar contra as contas do ano anterior, «o PS está, mais uma vez, fora da realidade e mente aos guardenses com argumentos que são um ultraje à gestão da autarquia».

A sessão ficou também marcada pelo relatório dos técnicos da Câmara às obras realizadas pela empresa Transportes Guardenses, na Rua do Repouso, na Guarda-Gare, e cujas conclusões levaram ao embargo dos trabalhos.