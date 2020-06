Manteigas: Hotel Vila Galé abre esta terça-feira

O hotel Vila Galé Serra da Estrela, em Manteigas, abre portas esta terça-feira. A data tinha sido revelada pelo administrador do grupo hoteleiro, Gonçalo Rebelo de Almeida, na sequência do adiamento provocado pela pandemia da Covid-19. Inicialmente, a unidade deveria ter começado a funcionar a 27 de março.

O hotel de 4 estrelas fica no sopé do Vale Glaciar do Zêzere e conta com 91 quartos, piscina exterior para adultos e outra para crianças, restaurante, lobby bar, spa Satsanga com piscina interior, jacuzzi exterior, salão de eventos e estacionamento. O tema do hotel é “Mitos, lendas, costumes e tradições da região serrana”, adiantou o grupo empresarial. O investimento ronda os dez milhões de euros e vai criar 40 postos de trabalho. Para Esmeraldo Carvalhinho, presidente do município de Manteigas, «os grandes grupos não investem por acaso em Manteigas, fazem-no porque perspetivam uma boa rentabilidade dos seus negócios». «Não tenho dúvidas nenhumas que a abertura do Vila Galé vai contribuir para aumentar os fluxos turísticos e fará crescer economicamente o concelho», afirma o edil.

O regresso à atividade será feito com rigorosas regras de segurança e higiene, que passam pela disponibilização de equipamentos de proteção individual, pelo reforço das regras de limpeza e pelo distanciamento social nos hotéis. Além de máscaras, viseiras e luvas, o Vila Galé vai introduzir «mais frequência de limpeza» nas áreas de contacto sensíveis como «elevadores, terminais de pagamento, restaurantes e bares». Nos quartos será implementada uma «quarentena de 24 horas entre um cliente e outro para permitir melhor limpeza e arejamento» e nos bares e restaurantes haverá «mais espaço entre mesas e cadeiras», assim como «refeições organizadas por horários para garantir que não há fluxos em simultâneo».