CM Guarda: Sérgio Costa pede gabinete

O vereador sem pelouros da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, solicitou ao presidente da autarquia a cedência de um gabinete para o exercício das suas funções.

O pedido foi feito durante a reunião quinzenal do executivo da passada segunda-feira e surpreendeu Carlos Chaves Monteiro, que terá proposto ao ex-vicepresidente que usasse o gabinete atribuído aos vereadores (sem pelouros) do PS.

Os socialistas não se opuseram a essa possibilidade, contudo o agora líder da concelhia do PSD não terá ficado agradado com a solução e insistiu em pedir um gabinete próprio. O assunto ficou adiado, com o presidente a comprometer-se a analisar esta possibilidade.