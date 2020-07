Dois feridos ligeiros em acidente com autotanque dos Bombeiros do Sabugal em Valhelhas

Dois bombeiros do Sabugal ficaram feridos esta quinta-feira, em Valhelhas (Guarda), quando o autotanque que os transportava tombou na sequência do aluimento do caminho onde seguia.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) da Guarda, os voluntários sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital Sousa Martins para observações.

O acidente aconteceu «junto às escolas», quando a equipa do Sabugal estava a «dirigir-se para o local de pré-posicionamento estratégico de meios por causa do alerta laranja de risco de incêndios em vigor», acrescentou a mesma fonte. O alerta foi dado pelas 14h21 e o socorro foi prestado pelos bombeiros de Gonçalo e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda.