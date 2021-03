Chaves Monteiro quer concluir trabalho «muito importante que está a transformar» a Guarda

É com «muita satisfação» que Carlos Chaves Monteiro reage ao anúncio por parte do presidente do PSD do seu nome para candidato à Câmara da Guarda nas próximas autárquicas. «Este era o meu desejo porque estou a meio de um trabalho muito importante para a cidade e para o concelho da Guarda e que terei o maior gosto e um grande orgulho em levar até ao fim», afirma o atual presidente do município.

Num comunicado enviado a O INTERIOR, Chaves Monteiro sublinha que esse trabalho é «muito importante porque está a transformar o concelho e a conduzi-lo para um grande ciclo de aumento da qualidade de vida dos seus habitantes!» e que irá criar «mais investimento, mais emprego e uma subida sustentada do rendimento médio “per capita”» dos guardenses.

«É, pois, justamente para poder continuar a liderar este salto qualitativo do nível de vida das pessoas da Guarda e das freguesias que quero apresentar-me, nas próximas eleições autárquicas, ao julgamento dos meus concidadãos», prossegue Chaves Monteiro, que recorda que escolha «não foi inteiramente pacífica».

«Por isso, tem mais valor a confiança que a Comissão Política Nacional e o presidente do Partido depositaram em mim. Tem mais valor ainda a confiança da Distrital que me indicou. Tem mais valor o apoio de inúmeros presidentes de Junta. Tem ainda mais valor a larga maioria que, na Assembleia Municipal, aprovou o orçamento da Câmara para este ano de 2021. No fundo, todos sentem que estamos a viver um tempo de viragem importante. Todos sentem que a Guarda se está a transformar – e todos querem participar pela positiva neste momento histórico da vida da cidade», acrescenta o agora candidato social-democrata, que diz ser esta uma «candidatura de projeto, de futuro», que não é «contra ninguém, que pretende agregar todos».

«No dia em que ganharmos, não haverá nem vencedores, nem vencidos, mas sim um projeto coletivo – da cidade e do concelho – que conta com todos para se afirmar!», apela Chaves Monteiro.

O INTERIOR tentou contactar Sérgio Costa, que não esteve disponível até ao momento.