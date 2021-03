Investigação e criação artística junta Câmara da Guarda e Luzlinar

A Câmara da Guarda e a Associação Luzlinar vão promover a investigação multidisciplinar e a criação artística nas vertentes das artes visuais, artes performativas e cinema, cruzando-as com as diferentes áreas científicas. O projeto vai ser articulado com a comunidade local e as escolas, no âmbito de um protocolo a assinar em breve.

Segundo a autarquia, a iniciativa é «estruturante, de longo prazo e de escala internacional», e integra a estratégia da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura. «Ancorado na tríade “Um Centro, Um Ecossistema, Um Território”, a ESCOLA é um Centro de Investigação multidisciplinar que se instalará na Guarda, implementando um conjunto de práticas culturais transgeracionais originando o encontro de gente – com foco na emergência artística e científica – empenhada em pensar, fazer e agir, integrando experiências e conhecimentos em diversas áreas do saber», adianta o município. Este centro de investigação vai desenvolver «uma espécie de percurso cultural» entre os concelhos vizinhos de Belmonte, a caminho dos dois grandes rios da serra (Zêzere e Mondego), e Celorico da Beira, que têm como ponto de união «os lugares da indústria têxtil, as fábricas, os pastores, as ovelhas, toda uma história comum».

O projeto, que terá um espaço galeria na Guarda, compreende quatro macro laboratórios subordinados às temáticas da Ação Artística, Ciências Ambientais, Filosofia Social e Políticas de Desenvolvimento, aos quais correspondem os respetivos vetores – Estações Bucólicas, Experiência da Floresta, Habitantes da Montanha e o Fio da Sustentabilidade. A criação da Unidade ESCOLA surge integrada na ARS – Estrutura de Investigação em Arte e Ciência, um projeto de território cofinanciado pelo Ministério da Cultura/Direção-Geral das Artes e que envolve a criação de cinco unidades de investigação noutros tantos municípios, a saber: ESCOLA (Guarda); MAPAS (Belmonte); COMUNA (Fundão); TORRE (Celorico) e CAMPUS (Trancoso).

Na Guarda, entre outras ações, destaque para a criação dos projetos operacionais “O Fio da Sustentabilidade” e o “Projeto Bosque- Silvicultura próxima da natureza”.