BE pede ao Governo a requalificação dos pavilhões 5 e Dona Amélia do Hospital da Guarda

O Bloco de Esquerda apresentou ao Governo um projeto de resolução que «exige a requalificação do Pavilhão 5 e do Pavilhão Dona Amélia do Hospital da Guarda», segundo comunicado enviado às redações. O documento será discutido na Assembleia da República no próximo dia 30 de setembro, pelo deputado Moisés Ferreira.

No projeto de resolução a que O INTERIOR teve acesso é destacado o papel do Hospital Sousa Martins para o distrito da Guarda, onde serve «cerca de 168 mil habitantes». O BE refere que é no aspeto «infraestrutural e de equipamentos e tecnologia» que o Sousa Martins precisa de «especial intervenção». «O chamado pavilhão 5, com cerca de 20 anos, necessita de intervenção para ali implementar o centro materno infantil. Para além do pavilhão 5, é também necessária a célere intervenção no pavilhão Dona Amélia, com cerca de 110 anos de idade, de forma a melhorar as condições de conforto dos utentes e garantir a melhoria das condições de prestação de cuidados de saúde», lê-se ainda no referido documento.