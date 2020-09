“Livrai-me do Mal”, novo romance de João Morgado é apresentado dia 25

O escritor covilhanense, João Morgado, apresenta o seu novo romance, “Livrai-me do Mal” no próximo dia 25. A sessão marcada para as 17h, será apresentada por Luís Osório, jornalista e escritor, e será transmitida online no âmbito das Jornadas Europeias do Património, evento a cargo da Câmara Municipal de Sintra.

A nova obra venceu o “Prémio Literário Ferreira de Castro de Ficção Narrativa 2019” e é o regresso de João Morgado aos livros intimistas, de histórias contemporâneas. Tal como em “Diários dos Infiéis” e “Diários dos Imperfeitos” procura transformar a banalidade da vida, de casais como tantos outros, em tema de estudo.